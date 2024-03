Um homem, de 62 anos, ficou ferido, esta manhã, na sequência de um despiste de mota na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

Com escoriações nos braços, na face e ainda com queixas numa das pernas, o motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que também procederam ao seu transporte para o hospital.