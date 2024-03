Recital de encerramento do programa Erasmus+ este sábado

Este sábado, 23 de Março, às 15 horas, no Salão Nobre do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, vai decorrer o recital de encerramento do programa Erasmus+.

O evento, com entrada livre, marca a conclusão de uma série de actividades, que envolveram estudantes e professores da Finlândia e da Estónia, recebidos no âmbito do programa, entre os dias 6 e 24 de Março.

Originalmente, o evento foi concebido para destacar as performances dos alunos instrumentistas de jazz da Finlândia e alunas da Estónia. No entanto, devido à interação positiva e ao interesse de todos os participantes, o Conservatório decidiu alargar o convite a todos os estudantes envolvidos, permitindo-lhes uma oportunidade adicional de experienciar a interpretação num palco diferenciado.

Além do recital, os participantes Erasmus+ beneficiaram de uma experiência educativa abrangente, participando em aulas teóricas, aulas individuais e de conjunto, tais como a Orquestra Académica, a Orquestra de Sopros e a Orquestra de Jazz. Destaca-se, também, a sua participação em masterclasses e em importantes eventos culturais, como o XXXVII Festival de Música da Madeira.

As actividades não se limitaram ao âmbito musical, pois os visitantes participaram, ainda, em visitas culturais pela ilha, explorando locais emblemáticos e imergindo na cultura regional, culminando com a última visita, no dia 21 de Março.

O recital não só celebra as competências e o desenvolvimento dos participantes, como também simboliza a troca cultural e educacional fomentada pelo Conservatório através do programa Erasmus+.