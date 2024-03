António Costa hoje em Paris na última visita ao estrangeiro como primeiro-ministro

António Costa realiza hoje e sábado a sua última visita ao estrangeiro como primeiro-ministro, com uma deslocação a Paris para participar em iniciativas culturais centradas nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Vindo de Bruxelas, onde participou no seu último Conselho Europeu após oito anos como chefe do Governo português, Costa estará em Paris hoje à tarde para visitar a exposição "Portugal: 25 Avril 1974, enfin la Liberté!", patente no edifício sede da Câmara Municipal de Paris.

De seguida, o líder do executivo irá assistir ao concerto franco-português, também comemorativo da Revolução dos Cravos, pela Orquestra Parisiense Centenária "Colonne", dirigida pelo maestro Cesário Costa.

No sábado, António Costa tem o seu último ato oficial no estrangeiro, como primeiro-ministro, ao presidir à cerimónia de imposição das insígnias da Ordem do Mérito a Emmanuel Demarcy-Mota e a Victoire di Rosa na embaixada de Portugal em França.

A distinção é justificada pelo "notável trabalho na Temporada Cultural Cruzada Portugal-França 2022" desenvolvido por Emmanuel Demarcy-Mota e Victoire di Rosa.

António Costa não tem previsto qualquer encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, com que se reuniu de forma regular durante o seu mandato, uma vez que esteve com ele e com os outros parceiros europeus no âmbito do seu último Conselho Europeu, em Bruxelas.