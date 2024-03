"Com licença que eu estou reflectindo"

Alberto João Jardim, presidente Honorário do PSD/M e antigo presidente do Governo Regional, chegou à Sede do PSD/M pelas 18h10. "Isto é tudo bicha (fila)?", questionou ao atravessar a passadeira e verificar muita gente (sobretudo jornalistas) no passeio no início da Rua dos Netos. Entretanto cercado pelos fotojornalistas e operadores de câmara pediu licença para poder entrar na sede onde funcionam quatro secções de voto: "Com licença que estou reflectindo", ironizou.

Pouco depois chegou o candidato Manuel António Correia.

A adesão continua a ser significativa.

"Espero que saia daqui um resultado que possa permitir o povo madeirense ter uma confiança acrescida no PSD como teve noutros tempos", declarou Alberto João Jardim à saída.