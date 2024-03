"A oficina 'Tenho o teatro no CORPO... COM ATEF' revelou-se uma experiência extraordinária e altamente popular entre os participantes de todas as idades", revela o departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

"Criada e dinamizada pelo talentoso ATEF, esta oficina ofereceu muito mais do que simplesmente uma introdução ao teatro. Foi uma imersão completa num mundo de criatividade, expressão e diversão, onde cada indivíduo pode descobrir e explorar o seu potencial artístico", acrescenta.

O segredo do sucesso desta oficina residia na sua abordagem única e multifacetada. ATEF concebeu um ambiente acolhedor e descontraído, onde todos se sentiram à vontade para experimentar e expressar-se livremente. Os participantes foram incentivados a mergulhar de cabeça nas actividades propostas, que iam desde jogos teatrais até a interpretação de personagens e a criação de pequenas performances improvisadas". Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal

"A diversidade de elementos presentes na oficina cativou a atenção do público. Além disso, as formas animadas e as personagens surpresa adicionaram um toque de magia e mistério à experiência, mantendo a curiosidade e o interesse constantes. O grande destaque desta oficina foi a sua capacidade de promover a interação e a colaboração entre os participantes. Através do teatro, as pessoas puderam se conectar umas com as outras de maneira única, criando laços e memórias que perdurariam para além do evento", acrescenta.

Diz ainda que 'Tenho o teatro no CORPO... COM ATEF' "não foi apenas uma oficina teatral, foi uma jornada emocionante de autodescoberta, aprendizagem e diversão".