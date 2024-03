Ligeira descida do preço dos combustíveis a partir da meia-noite na Madeira

Os preços máximos de venda ao público de combustíveis na Madeira vão ter uma pequena descida a partir das 00h00 desta segunda-feira.

Os preços do gasóleo rodoviário e marcado (para actividades do sector primário) vão baixar cerca de um cêntimo por litro. Ainda menos expressiva é a descida prevista para a gasolina, que vai custar menos 0,1 cêntimos por litro. O despacho conjunto dos secretários regionais das Finanças e da Economia que homologa os preços máximos de venda ao público nos postos de combustíveis do nosso arquipélago foi publicado na passada sexta-feira no Jornal Oficial da Região (JORAM).

Preços em vigor até ao final do dia deste domingo:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ......................................... € 1,621 por litro

Gasóleo rodoviário...................................................................................... € 1,392 por litro

Gasóleo colorido e marcado........................................................... € 1,072 por litro

Preços em vigor a partir das 00h00 desta segunda-feira:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ......................................... € 1,620 por litro

Gasóleo rodoviário...................................................................................... € 1,380 por litro

Gasóleo colorido e marcado........................................................... € 1,061 por litro