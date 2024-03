5.889 madeirenses submetidos a juntas médicas da ADSE em 2023

No ano passado, 5.889 madeirenses foram submetidos a juntas médicas da ADSE, de acordo com o relatório anual de actividade da secção da Região Autónoma da Madeira, mais 10% do que em 2022.

"Funcionando sob a forma de comissões constituídas por médicos, para a avaliação das incapacidades temporárias ou permanentes dos utentes da ADSE, as juntas médicas actuam, na dependência orgânica e funcional do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), no domínio da Administração Regional Autónoma da Madeira", revela o IASAÚDE através de uma nota de imprensa.

Os dados estatísticos do IASAÚDE-IP-RAM revelam que 85% das juntas médicas foram solicitadas no âmbito de baixas prolongadas, mais concretamente nas situações em que o trabalhador tenha atingido o limite de 60 dias consecutivos de faltas por doença e não se encontre apto a regressar ao serviço. Já os acidentes de trabalho, que constituem o segundo motivo mais frequente para a convocação de juntas médicas, representam 12% do total". IASAÚDE

Por outro lado, das 5.889 avaliações médicas efectuadas, 83,2% referem-se a um regresso à junta médica, sendo que 16,8% dizem respeito a uma primeira avaliação.

De referir ainda que das situações avaliadas em 2023, foi atribuída alta a 12% dos beneficiários.