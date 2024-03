Papa admite que não recuperou completamente de problemas respiratórios

O Papa Francisco disse hoje que ainda não está totalmente recuperado de um ataque de bronquite e uma constipação leve e pediu a um assessor do Vaticano que lesse o seu discurso preparado para um dicastério do Vaticano.

"Ainda não recuperei totalmente, por isso pedi ao monsenhor (Filippo) Ciampanelli que lesse [o discurso] para não fazer um esforço excessivo", declarou o Papa ao abrir a audiência com o Dicastério para a Evangelização.

O monsenhor Filippo Ciampanelli é funcionário da Secretária de Estado do Vaticano.

Nas últimas semanas, o Papa, de 86 anos, tem regularmente tido os seus discursos e orações lidos por assessores.

No final de fevereiro, após vários dias com uma constipação leve, o Papa fez exames de controlo numa unidade do hospital Gemmelli, na ilha Tiberina, em Roma, e posteriormente regressou depois ao Vaticano.

Nesta altura, Francisco teve de cancelar alguns dos seus compromissos.

Em finais de novembro, o Papa foi diagnosticado com uma bronquite e teve de cancelar também alguns eventos.