Famílias fogem do crédito. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 22 de Fevereiro. Desde 2009 que os bancos não emprestavam tão pouco dinheiro às empresas, a que se juntam os agregados madeirenses, como ocorreu em 2023.

O destaque fotográfico diz respeito ao Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo. Hotelaria procura superar desafios. Na abertura do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que decorre até amanhã no Funchal, vários oradores como o presidente da AHP deixaram alertas sobre a qualidade do serviço prestado que está a ser marcado pela falta de mão-de-obra e necessidade de importação de imigrantes.

Outros destaques:

PSD vai sozinho contra todos. Albuquerque livra-se do parceiro CDS e promete concorrer às 'Regionais' sem coligações. Raul Perestrelo é o único que até agora deu a cara para fazer frente ao líder, mas há outras duas potenciais candidaturas.

4 razões ditaram absolvição dos arguidos no 'caso do Monte'.

E, por fim, Presidente da JP quer José Manuel Rodrigues como novo líder do CDS.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.