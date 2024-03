Protecção Civil regista 316 ocorrências até às 22 horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje 316 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na sua maioria quedas de árvores e estruturas ou pequenas inundações, que ocorreram sobretudo nas regiões norte e centro.

"Entre as 00:00 e as 22:00 de hoje tivemos o registo de 316 ocorrências", disse à Lusa o oficial de operações da ANEPC, acrescentando que no centro do país registaram-se 132 casos e, no norte, 86.

Segundo o responsável, as situações mais relevantes foram "quedas de árvores e estruturas, pequenas inundações e limpezas de vias".

Uma das situações mais complicadas registou-se em Santarém, onde um fenómeno extremo de vento provocou, ao final da tarde, estragos em várias habitações na freguesia de Pernes, arrancou árvores e danificou postes de eletricidade e comunicações.

As ocorrências hoje registadas em todo o país mobilizaram 1.185 operacionais e 514 meios terrestres, acrescentou o oficial de dia da ANEPC, sublinhando que os incidentes não provocaram quaisquer vítimas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu alguns avisos até domingo de manhã, altura em que o "mau tempo irá começar a desagravar".

Segundo o IPMA, os distritos de Aveiro, Beja, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa e Setúbal vão manter-se sob aviso vermelho até domingo, devido à agitação marítima.

Já os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga estão com aviso laranja para queda de neve até domingo de manhã.

Porto, Aveiro e Coimbra ficam sob aviso amarelo de queda de neve até domingo.