Homem detido por furto no interior de viatura

A PSP deteve um homem de 28 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de furto no interior de viatura.

Em nota de imprensa, enviada esta tarde, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira dá conta que a ocorrência teve lugar na madrugada de 14 de Março, na Rua do Campo do Marítimo, no Funchal, sendo que o suspeito foi interceptado no âmbito âmbito do patrulhamento auto da Esquadra do Funchal, após ter arrombado uma viatura ligeira de passageiros que se encontrava estacionada nas imediações.

A rápida intervenção policial permitiu deter o suspeito e recuperar na totalidade os artigos furtados, avaliados pelo lesado em 206,08 euros, os quais foram-lhe entregues após reconhecimento.

"O detido é reincidente neste tipo de prática, estando referenciado pela prática de pelo menos 20 crimes contra o património, onde já existem provas materiais e periciais recolhidas, facto motivou a manutenção da sua detenção até apresentação à autoridade judiciária", refere a nota.

Após submissão a 1.º interrogatório judicial na passada sexta-feira foi-lhe decretada a medida de prisão preventiva.