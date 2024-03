Autoridades realizam buscas no AC Milan por possível fraude na mudança de dono

As autoridades tributárias italianas realizaram hoje buscas na sede do AC Milan para averiguar possíveis crimes na operação da venda de boa parte das ações do clube do fundo Elliott ao RedBird.

A polícia financeira transalpina analisa a transferência de poder entre os fundos de investimento norte-americanos, numa ação que investiga os italianos Ivan Gazidis e Giorgio Furlani, antigo e atual diretor executivo dos 'rossoneri', que alegadamente têm obstruído a atividade fiscalizadora da federação de futebol no que toca às exigências legais inerentes aos proprietários dos clubes, uma vez que o AC Milan não comunicou essa mudança.

O Ministério Público de Milão tem investigado a transação concluída em agosto de 2022 com a suspeita de que Paul Singer, do fundo Elliot, continua a ser o dono do clube, apesar de Jerry Cardinale, diretor executivo da RedBird Capital, aparecer com essa designação a partir de agosto de 2022.

A confirmarem-se, os factos violam as regras da UEFA, já que o fundo Elliot já é proprietário dos franceses do Lille, sendo proibido de possuir outro clube.

Em comunicado, o AC Milan confirma as buscas e revela-se "alheio e estranho aos procedimentos em curso relacionados com a sua aquisição".

"A investigação, que envolve também os representantes legais com poder signatário, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, atual e ex-CEO do clube, levanta a hipótese de comunicações incorretas à autoridade fiscalizadora competente. O clube está a cooperar plenamente com as autoridades investigadoras", complementa o segundo classificado do campeonato, a 16 pontos do eterno rival Inter.