Global Media Group avança com despedimento colectivo

O Global Media Group (GMG) vai avançar com um despedimento coletivo no âmbito de um "processo de reestruturação de equipas internas" iniciado hoje e que prevê também a saída de toda a direção do Diário de Notícias, segundo um comunicado.

"O Global Media Group iniciou hoje o processo de reestruturação de equipas internas, o que nos forçou a um despedimento coletivo fundamentado na complicadíssima situação financeira que resultou da gestão dos últimos meses, cujo impacto foi público", lê-se no comunicado assinado do grupo.

Segundo acrescenta, deste processo de reestruturação "decorre também a saída do diretor do Diário de Notícias (DN), José Júdice, bem como da restante direção", tendo para o efeito sido solicitado um parecer ao Conselho de Redação.

Garantindo que tudo fará "para minorar as consequências" deste processo, que admite que tem "grande impacto nas operações do Diário de Notícias", a administração do GMG sustenta que "a situação atual era insustentável, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista da equidade com os profissionais que há muito tempo mantêm viva a chama editorial do Diário de Notícias".

"Por isso se impunha esta decisão, que visa também lançar um projeto renovado para o DN que será desenvolvido em articulação profunda com a atual redação", enfatiza.

A direção interina do Diário de Notícias vai ser assumida por Bruno Contreiras Mateus, atual diretor do Dinheiro Vivo (DV) e que, "depois de um período de transição de três meses", irá também deixar o GMG.

De acordo com o comunicado, Bruno Contreiras Mateus, que é também professor universitário em Ciências da Comunicação no Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), vai sair do GMG "a partir de julho, para se dedicar a projetos pessoais, à docência e à investigação académica".

Nos últimos oito no GMG, Bruno Mateus já ocupou funções de subdiretor do DN, 'head of digital' do DV e da área de revistas, na Notícias Magazine, Evasões, Volta ao Mundo e Delas, e integrou ainda a Direção de Inovação do GMG.