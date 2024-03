Socialistas da Madeira confiantes numa "solução governativa estável"

Alguns socialistas madeirenses já se encontram na sede do partido e aguardam com expectativa o resultado eleitoral destas Legislativas nacionais. Fechadas que estão as urnas na Madeira, falta agora os Açores, para que sejam conhecidas as primeiras projecções.

O cabeça-de-lista do Partido Socialista pelo círculo eleitoral da Madeira e também líder do partido, Paulo Cafôfo, chegou à sede pouco depois do fecho das urnas na Madeira.

Também há pouco, em declarações para a TSF-Madeira e DIÁRIO, Miguel Iglésias, o número dois da lista e também 'vice' do PS-Madeira, mostrava-se confiante numa "maioria estável" liderada por Pedro Nuno Santos. O socialista começou por destacar a afluência às urnas, um bom indicador da vontade da população.

Na sede também já se encontra o ex-líder do partido, Sérgio Gonçalves.