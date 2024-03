3.ª Semana das Línguas do ISAL celebra diversidade linguística

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), através do Departamento de Línguas, celebra entre os dias 18 e 22 de Março, a 3.ª edição da Semana das Línguas, dedicada à diversidade linguística num panorama global e multicultural.

De acordo com nota à imprensa, esta iniciativa visa "conscientizar a comunidade para a necessidade de aprendizagem de línguas estrangeiras, considerando as oportunidades que tal aprendizagem proporciona no mundo laboral, cada vez mais competitivo e global. A iniciativa pretende ainda valorizar a riqueza linguística dos povos, reforçando a importância da sua preservação".

O programa desta terceira edição contempla uma visita guiada em língua inglesa ao Palheiro Golf e à Casa Velha do Palheiro, bem como seminários em inglês, polaco e mandarim. A sessão de abertura decorre amanhã, no auditório do ISAL, pelas 18h30, com a presença de Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, Andreia Carvalho, Diretora do Departamento de Línguas, e Patrícia Teles, docente e membro do Departamento de Línguas.

Na sequência da abertura de sessão, o Departamento dinamiza um seminário em Comunicação Técnica em Inglês, ministrado por Monika Sleszynska, docente na Bialystok University of Technology, na Polónia. No dia seguinte, 20 de março, a CEO Fundadora da ORIENTATE, Isabel Figueiredo Paula, destaca “A Importância de Saber Falar Mandarim”, com enfoque na área dos negócios. Na sexta-feira, dia 22 de março, o ISAL recebe Halina Bramska, docente na Bialystok University of Technology, para um seminário subordinado ao tema “Cultura Polaca”. Por fim, Monika Sleszynska encerra esta semana de atividades com uma aula dedicada à escrita académica em língua inglesa.