ISAL lança 2.ª edição de curso de estratégias de aprendizagem independente no contexto digital

No âmbito do projeto Erasmus+, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) junta-se, pelo segundo ano consecutivo, a duas universidades europeias – Bjelovar University of Applied Sciences (Croácia) e Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgária) – para a 2.ª edição do curso 'Independent Learning Strategies in a Digital Environment'.

Este curso de estratégias de aprendizagem independente no contexto digital, surge no contexto dos programas intensivos mistos, que se traduzem em cursos de curta duração com uma componente de ensino virtual e uma componente de mobilidade de ensino presencial.

"O curso visa capacitar os estudantes de ensino superior para a implementação de estratégias de aprendizagem independente em ambiente virtual", explica em comunicado a instituição.

A sessão inaugural decorreu hoje e contou com a presença de representantes das instituições parceiras: Sancha de Campanella, vice-directora do ISAL, Reneta Bojankova, vice-reitora da Sofia University St. Kliment Ohridski, e Zrinka Puharic, reitora da Bjelovar University of Applied Sciences.

Seguiu-se a apresentação dos participantes e dos professores dos módulos que integram o curso: Andreia Carvalho e Cláudia Afonso (ISAL), Roumiana Peytcheva-Forsyth e Veronika Racheva (Sofia University St. Kliment Ohridski), Marina Rupić, Tomislav Adamović e Ivan Sekovanić (Bjelovar University of Applied Sciences).

O curso conta com 22 estudantes de ensino superior das instituições parceiras que, após esta componente de ensino virtual, serão acolhidos na universidade de Sófia, na Bulgária, para a componente de ensino presencial.