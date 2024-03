Chega conquista o distrito de Faro

O distrito de Faro fica no registo histórico de eleições legislativas nacionais como o primeiro a virar-se completamente à direita do PSD e do CDS, elegendo três deputados do Chega que, apesar de dividir a representação parlamentar com o PS e a AD, também com três cada, ficaram com menos votos.

O Chega recebeu 27,19% dos 236.193 votos, o PS teve 25,46% dos votos e a AD teve 22,39% dos votos, de um total de 238.586 eleitores inscritos. A abstenção nas 67 freguesias do distrito ascendeu a 38,26%, pelo que a taxa de participação foi de 61,74%.

Refira-se que nas anteriores eleições o PS tivera 5 eleitos, o PSD tiveram 3 eleitos e o Chega 1.