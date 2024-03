Donos procuram cadela desaparecida em Machico

Uma cadela de médio porte está há vários dias desaparecida em Machico para desespero dos donos. Pimenta, desapareceu na tarde de terça-feira, na Rua João Paulo II, foi vista ontem na zona do Serrado do Gato e na Rua do Desembarcadouro, mas continua perdida.

Os donos pedem a quem a encontrar para entrar em contacto através dos números 925801777 ou 961544468, pois referem que a cadela tinha sido adoptada essencialmente para a criança da casa que tem agora três anos e que ficou bastante triste com a situação e a olhar para a casota a ver se ela já voltou.

Pimenta tem chip e é meiguinha.