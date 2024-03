Marítimo empata em casa com o Belenenses

O Marítimo não foi além do empate (1-1) esta terça-feira na recepção ao Belenenses, no jogo que fechou a 24.ª jornada da I Liga de futebol.

O Marítimo adiantou-se cedo no marcador, logo aos 16 minutos, num grande golo de Euller. Um remate de fora da área, com belo efeito, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes do Belenenses, equipa que estreou no banco um novo treinador, Mariano Barreto, que já orientou os verde-rubros.

Antes, no entanto, a equipa lisboeta já tinha deixado o aviso, num remate ao poste de Chima Akas, aos 5 minutos.

Com Euller e Bruno Xadas em destaque, os verde-rubros até podiam ter ampliado a vantagem ainda na primeira parte, mas, num jogo animado, o Belenenses também rondou sempre a balizar de Amir com algum perigo.

Na segunda parte, no entanto, os ‘azuis do Restelo’ ganharam confiança e tiveram as melhores ocasiões para marcar. De aviso em aviso, o Belenenses passou a sair em contra-ataque, com boas combinações, a surpreender a equipa de Fábio Pereira.

Sem espanto, por isso, o Belenenses chegou ao empate aos 71 minutos, por Moha Keita, aproveitando a desatenção do adversário, incapaz de tirar a bola da ‘zona crítica’.

Depois do 1-1 o jogo ficou ainda mais ‘partido’, com o Marítimo a procurar recuperar a vantagem, mas com pouco critério, perante um Belenenses sempre à espreita do contra-ataque.

Com este empate, o Marítimo fica a cinco pontos do 3.º classificado, que o Nacional, equipa que está neste momento em posição de play-off. Os verde-rubros estão a 10 pontos do 2.º, o AVS, e a 11 do líder Santa Clara