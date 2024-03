Liga feminina reduzida a 10 equipas em 2025/26

A redução para 10 equipas na Liga feminina de futebol e a criação de uma quarta divisão foram hoje aprovadas pela direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para a época de 2025/26.

As mudanças não têm influência na presente temporada, mas já começam a fazer efeito em 2024/25, quando, pela primeira vez, todos os jogos vão ser realizados em relva natural, de acordo com os regulamentos aprovados há duas épocas.

Como a Liga principal só terá 10 clubes em 2025/26, haverá mais descidas em 2024/25, estando por confirmar quantas equipas caem diretamente e se haverá, eventualmente, play-offs entre equipas dos primeiro e segundo escalões.

Certo é que, em 2025/26, a Liga terá 10 equipas, a II divisão manterá 16 e a III divisão - que em 2024/25 ainda não terá limite de equipas - contará com apenas 12.

Com a redução da III divisão para 12 formações, é criada uma IV divisão, sem limite de equipas.

Para 2026/27, a única alteração acontece na II divisão, que será reduzida de 16 para 12 equipas.

De acordo com a direção da FPF, estas medidas têm como objetivo "melhorar a competitividade das várias provas, promovendo o equilíbrio, aumentar a base de recrutamento de futebolistas portuguesas e potenciar o contexto em que jogam".

A FPF pretende também "evitar sobrecarga no calendário face ao aumento de clubes portugueses nas competições da UEFA, nomeadamente na Liga dos Campeões, já em 2024/25", e uma "maior distribuição e criteriosa aplicação de fundos de apoio aos clubes, estando já estabelecido um montante de 7,8 milhões de euros (ME) para as épocas de 2024/25 e 2025/26".