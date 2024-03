Amnistia do Papa anula castigo ao Benfica

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anunciou, esta terça-feira, que vai retirar a multa de 16.320 ao Benfica por amnistia na visita do Papa a Portugal nas Jornadas Mundiais da Juventude.

Em causa estava uma decisão do Conselho de Disciplina em castigar os encarnados devido às palavras insultuosas do guarda-redes Vlachodimos, contra o FC Porto antes do clássico na temporada passada. "Equipa de m****", foi possível ouvir-se o comentário do guardião num documentário publicado pelas águias no final da temporada.