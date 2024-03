Curto circuito em micro-ondas faz accionar bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados esta tarde, pelas 13 horas, para um curto circuito num micro-ondas de uma habitação localizada na Travessa do Cabrestante, no Funchal.

A corporação mobilizou uma viatura e seis elementos para esta ocorrência.

Quando chegaram ao local verificaram que não existia foco de incêndio, apenas fumo a sair do electrodoméstico.

Os elementos do corpo de bombeiros procederam à ventilação do espaço.