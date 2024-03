Brasil e Argentina põem fim aos limites semanais de voos

O Brasil anunciou um acordo com a Argentina que acabará com os limites de voos para aviões de passageiros e de carga que existiam até agora.

Com a assinatura da "Política de céus abertos no mercado aéreo entre Brasil e Argentina", as empresas aéreas brasileiras e argentinas poderão agora determinar livremente a quantidade de voos de passageiros que pretendem oferecer entre os dois países, detalhou, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Na mesma nota, as autoridades brasileiras recordam que "as empresas de cada lado estavam limitadas a oferecer, em conjunto, o número máximo de 170 voos semanais, conforme a regulação de cada país".

Agora, esta nova medida vai dar mais flexibilidade para que as empresas possam planear as suas operações, "podendo levar ao aumento da oferta dos serviços e à ampliação da concorrência nas rotas que ligam Brasil e Argentina".

As autoridades brasileiras lembraram ainda que "o Brasil negociou direitos semelhantes para carga na região com Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela".