Há 29 anos, entrava na Madeira um carro a cada duas horas

O fluxo de trânsito no Funchal já era capa do DIÁRIO há 29 anos e as horas de ponta “um quebra-cabeças”. Na edição de 13 de Março de 1995, o nosso matutino dava conta de que, a cada duas horas, entrava um carro na Madeira.

Exemplo disso foi o ano de 1994, onde entraram na Região 5.085 automóveis, um número muito semelhante ao do ano de 1993. “Muito carro, sobretudo se comparado com o número de veículos que fizeram o percurso inverso, onde houve apenas 266 saídas”.

Na altura foi feita ainda outra comparação: “se estes 5.085 carros fossem colocados em fila indiana, davam para chegar da Pontinha até ao Monte. Quatro anos com estes números, a romaria chegaria até ao aeroporto”.

Esta edição informava ainda que, durante esse ano, a Assembleia ia gastar em telefone, correio, passagens aéreas e aluguer de parques de estacionamento para os deputados cerca de 37 mil contos. Nova política com novas caras também foi destaque.