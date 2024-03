Continente Madeira aumentou 22% a aposta em fornecedores regionais

O Modelo Continente Madeira volta a reunir, esta quarta-feira, os seus parceiros e fornecedores locais do sector alimentar, sem incluir os produtos frescos, naquele que será o terceiro encontro do género já realizado na Região.

O seu director de Operações, José Carlos Salvado, destacou a importância deste encontro como uma oportunidade para a discussão de estratégias de activação de marcas, a consolidação no mercado e a aproximação do cliente.

À margem da conferência, que se realiza no Castanheiro Boutique Hotel, José Carlos Salvado destacou o crescimento, em 2023, com os parceiros locais.

"No ano passado, a nível regional, nós crescemos cerca de 22% com os nossos fornecedores regionais e os nossos agentes, o que nos dá aqui bons indicadores de que temos potencial para fazer mais com estes e trazer ainda mais parceiros regionais para trabalharem connosco", frisou, acrescentando que o crescimento se deve à "força e confiança" da marca, assim como uma "boa parceria" entre todas as áreas.

O Grupo Sonae, com a marca Continente Madeira, está presente na Região com 16 lojas e com parcerias com 38 fornecedores regionais, o que demonstra o compromisso crescente com a produção local.

Quanto aos produtos regionais, o director destacou a "qualidade reconhecida" pelos consumidores da Região. "Os madeirenses reconhecem nas prateleiras os produtos regionais e têm muita apetência por eles, porque são artigos que são produzidos na Região e têm uma qualidade muito superior. Por isso, são artigos muito procurados e atractivos para o consumidor madeirense", realçou.

Mas o reconhecimento dos produtos regionais não se fica apenas pela Região, sendo que os artigos madeirenses também são bastantes reconhecidos a nível nacional. Nesse sentido, o director salientou a presença destes produtos no mercado continental, com especial destaque para o 'Cantinho da Madeira', inaugurado no ano passado na loja do Continente do Colombo, em Lisboa, e que tem sido "um sucesso", alimentando assim crescente procura dos consumidores continentais pelos artigos madeirenses.