Missão Continente doou mais de 1,4 milhões de euros em produtos a instituições da Madeira

A Missão Continente doou, em 2023, mais de 1,4 milhões de euros em produtos alimentares e não alimentares a 41 instituições da Madeira. Só em excedentes alimentares esse apoio totalizou 1,3 milhões de euros, o equivalente a mais de 375 mil refeições salvas.

O balanço é feito pelo Continente, que indica que, no ano passado, doou um total de 30,8 milhões de euros em produtos alimentares e não alimentares a 1097 instituições de solidariedade social de todo o país. No que diz respeito aos excedentes alimentares, ou seja, todos os produtos que, apesar de já não terem valor comercial, conservam condições de consumo, esse apoio totalizou 27,4 milhões de euros, o equivalente a mais de 7,8 milhões de refeições salvas.

"As lojas Continente procedem diariamente às doações de excedentes alimentares em excelentes condições de consumo para instituições de solidariedade social e apoio a animais há 28 anos, evitando também o desperdício alimentar numa lógica de economia circular. Essas doações ocorrem durante todo o ano, abrangendo as mais de 300 lojas Continente, localizadas do norte ao sul do território continental e arquipélagos", explica nota à imprensa.