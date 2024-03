A notícia que tem maior destaque na edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO aponta que os preços dos alimentos crescem o dobro da inflação. O peixe e a carne foram os produtos essenciais que mais encareceram no último ano. Os restaurantes e hotéis continuam no topo dos serviços mais caros. Em contrapartida, saúde, educação, transportes, álcool e tabaco tiveram subidas inferiores ao restante País.

Na primeira página, com uma foto em toda a sua largura, dizemos-lhe que a CMF projecta saída do terminal da SAM do Edifício 2000. O vereador com o pelouro do trânsito explica que a ideia é, no local, passar a haver apenas a tomada de passageiros. Ainda nos transportes públicos, saiba que a greve na Rodoeste causa perturbações nos serviços na ordem dos 85%.

Com chamada à capa temos, também, a notícia que dá conta de que foi arquivada a acusação contra Calado por difamação. O processo foi movido pela Coligação Confiança por declarações no âmbito da campanha das Autárquicas em 2021.

D.A.M.A. e Delfins no ‘São João’ do Porto Santo é outro dos destaques desta edição. Ilha já está quase a 100% para as festas em Junho. Quanto ao Festival Aleste, traz Capitão Fausto e outros artistas, estendendo-se para lá do Funchal.

PSD perdeu 3 mil militantes com quotas pagas em 10 anos é a última chamada na primeira página de hoje.

