A notícia que em destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO revela que o impasse na justiça ameaça libertar presos preventivos. Há julgamentos de homicídio, tráfico e violência doméstica em risco, devido às greves dos funcionários dos tribunais. Também na justiça, uma rede de droga começa hoje a ser julgada no Funchal sob fortes medidas de segurança.

Na ordem do dia está a detenção de grupo que obteve meio milhão em viagens fantasma. ‘Operação Rota do Viajante II’ fez buscas e apreensões em 71 casas e instalações na Madeira, em Lisboa e em Loures. Os 5 detidos pela PJ são hoje transferidos para o continente, para serem presentes a juiz de instrução.

Destaque, também, para a entrevista com Élvio Sousa, que aponta que “o PSD é agente de instabilidade”. O cabeça-de-lista do JPP ambiciona ser governo, mas afasta entendimentos com um partido “ferido de corrupção”.

Saiba, também, que o Concerto da Banda do Panda acontece 31 de Maio, no Porto Santo. Numa organização conjunta com o DIÁRIO, a Câmara Municipal quer proporcionar “momentos de muita diversão e alegria”.

Com espaço na primeira página damos nota do reforço de 162 mil euros para o hospital. “Trabalhos complementares” forçam governo a alterar contrato e adiam conclusão da 2.ª fase da obra.

Estas e outras leituras poderá ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível na versão e-paper ou em formato papel. Acompanhe esta jornada informativa em dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

