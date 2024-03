Euro recua pela terceira sessão consecutiva em dia de dados da inflação nos EUA

O euro caiu hoje face ao dólar, pela terceira sessão consecutiva, ficando nos 1,0920 dólares, após ter sido divulgado que o índice de preços no consumidor nos Estados Unidos aumentou para 3,2% em fevereiro, contra 3,1% em janeiro.

Pelas 18:04 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0920 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0926 dólares.

Já em relação ao iene e à libra, o euro registou uma subida.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio do euro em 1,0916 dólares.

Os dados hoje publicados pelo Departamento do Trabalho norte-americano revelaram que a inflação acelerou em fevereiro para 3,2%, acima dos 3,1% registados no mês anterior, ainda que na comparação homóloga tenha recuado face aos 6,4% há um ano.

A inflação subjacente (que não inclui os preços dos alimentos e da energia), um indicador acompanhado com especial atenção pelas autoridades monetárias, situou-se nos 3,8%, caindo face aos 3,9% no mês anterior, mas ainda acima do objetivo de estabilidade de preços da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Dados também hoje divulgados revelaram que a inflação alemã se situou em 2,5% em fevereiro deste ano, face a igual mês do ano anterior, confirmando-se a estimativa provisória.

Este é o nível mais baixo desde junho de 2021, quando a inflação foi de 2,4%, referiu o Departamento Federal de Estatística alemão (Destatis) em comunicado, lembrando que em janeiro deste ano, a inflação homóloga situou-se em 2,9% e em dezembro do ano passado foi de 3,7%.

Divisas................ontem............segunda-feira

Euro/dólar............1,0920.................1,0926

Euro/libra............0,85418...............0,85307

Euro/iene.............161,35.................160,55

Dólar/iene............147,76................. 146,95