FC Porto defende vantagem de 1-0 sobre Arsenal na corrida aos 'quartos' de final da Liga dos Campeões

O FC Porto defronta hoje o Arsenal, em Londres, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, no qual tentará defender a vantagem de 1-0 conquistada na receção aos ingleses.

O golo marcado por Galeno aos 90+4 minutos no encontro da primeira mão, realizado em 21 de fevereiro, no Estádio do Dragão, abre perspetivas mais animadoras ao FC Porto para o embate agendado no terreno dos londrinos, com início às 20:00, que será arbitrado pelo francês Clément Turpin.

Os 'dragões' nunca conseguiram vencer em Inglaterra para as provas europeias, mas já empataram três vezes (duas com o Manchester United e uma com o Liverpool), o suficiente para avançar agora para os quartos de final, fase que a equipa treinada por Sérgio Conceição atingiu pela última vez em 2020/21.

Em dificuldades na I Liga, na qual ocupa o terceiro lugar, a sete pontos do líder Sporting (que tem menos um jogo disputado), o FC Porto procura evitar o mesmo destino que teve nos 'oitavos' da Liga dos Campeões de 2009/10, quando se impôs em casa ao Arsenal, por 2-1, antes de ser goleado na capital inglesa, por 5-0.

Manchester City, campeão em título, Real Madrid, recordista de troféus, com 14, Paris Saint-Germain e Bayern Munique já estão qualificados e aguardam também o desfecho do outro embate de hoje, entre FC Barcelona e Nápoles (1-1 na primeira mão) e dos dois de quarta-feira: Atlético de Madrid-Inter Milão (0-1) e Borussia Dortmund-PSV Eindhoven (1-1).