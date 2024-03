Carlos André Gomes recebeu antigo jogador Paulo Ricardo

O CS Marítimo recebeu, esta segunda-feira, a visita de Paulo Ricardo, antigo jogador do emblema verde-rubro no fim da década de 80.

O presidente verde-rubro, Carlos André Gomes, "fez as honras da casa e percorreu os recantos do Caldeirão, numa visita em que o brasileiro mostrou-se plenamente emocionado por anos mais tarde regressar a um local especial e que muitas recordações lhe trouxe", informa o clube no seu site oficial. Na ocasião o líder verde-rubro ofertou uma camisola do clube e o seu cadastro enquanto atleta do Marítimo.

Paulo Ricardo representou o Marítimo entre 1987 e 1990. Em 87/88 apontou o golo na vitória dos verde-rubros no Estádio da Luz (1-0), diante do Benfica.