Paulo Cafôfo confiante nos resultados

Paulo Cafôfo, cabeça-de-lista, pelo círculo da Madeira, pelo Partido Socialista votou na manhã deste domingo, 10 de Março, pelas 11 horas, na Escola Básica do 1• Ciclo com Pré-Escolar da Ajuda, no Funchal.

O socialista, em declarações à comunicação social, afirma estar confiante nos resultados: “Estou confiante nos resultados. Foi uma campanha onde tivemos muito optimismo derivado à receptividade, ao valor com que fomos recebidos.Agora vamos esperar. O povo é soberano vamos aguardar com toda a tranquilidade”, por isso diz que as pessoas têm de “tomar posição e agir” votando.

Diz que passará o dia com a família e que mais logo seguirá os resultados na sede do partido.

“Vou passar o dia com a família a descomprimir. Eu faço a campanha com muita alma e com o coração, a acreditar que quem corre por gosto não cansa, mas muito satisfeito com a receptividade que tive ao longo de toda esta campanha”.

Apela ainda à ida às urnas. “Temos de tomar uma posição e agir e não há melhor forma de o fazer do que votar, por isso eu acredito que as pessoas vão com consciência agir, votando, marcando a diferença. O voto pode fazer a toda a diferença na vida de todos nós”.

Ainda assim, confessa estar preocupado com a abstenção: “Este é um dos factores que mais no preocupou. É importante que as pessoas tomem consciência que se não forem votar não vão resolver qualquer problema. Aliás se querem ver os problemas resolvidos têm de votar”.

À comunicação social diz que “estamos a atravessar um momento complexo e desafiante da vida do país, mas também particularmente por outras razões acrescidas, também, na vida da Região Autónoma da Madeira”.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, até às 10 horas, já haviam votado 13% dos eleitores na Escola da Ajuda.