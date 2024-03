Actor madeirense Dinarte de Freitas integra elenco de nova série da RTP1

O actor madeirense Dinarte de Freitas integra o elenco da nova série da RTP1, intitulada 'Erro 404', que se estreia, esta segunda-feira, 11 de Março, na qual também participam Inês Aires Pereira (no papel principal), Cristóvão Campos, Ana Valentim, Rui Maria Pêgo, Rodrigo Tomás, Valerie Braddell, Dinarte Freitas, Ana Padrão e Rita Durão.

Dinarte de Freitas recorreu às redes sociais para mostrar o quão orgulhoso está por fazer parte do elenco.

Muito orgulhoso de interpretar o Francisco na nova série televisiva 'ERRO 404' dirigida por Patrícia Sequeira ao lado da super talentosa Inês Aires Pereira". Dinarte de Freitas

Um desgosto profundo leva uma mulher a perder o interesse pela vida. Mas tudo muda quando encontra numa aplicação a possibilidade de experimentar a felicidade na vida de outras pessoas… por breves momentos. Esta é a história desta nova série da RTP1.

'Erro 404' - com um total de oito episódios - conta com a realização de Patrícia Sequeira, que escreve o argumento juntamente com Tota Alves e Guilherme Vital.

Os episódios serão exibidos à segunda-feira, na RTP1, e estarão também disponíveis na RTP Play.

Veja o trailer: