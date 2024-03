Évora também divide três mandatos por três partidos

Os eleitores de Évora, à semelhança do vizinho distrito de Beja, também dividiram os seus votos de forma a que, pelo método de Hondt, os três partidos mais votados elegessem um deputado cada, apesar da vitória do PS.

Com 32,79% dos 89.387 votos expressos nas urnas de 69 freguesias, os socialistas não conseguiram os votos necessários para não perder o segundo eleito para o Chega, que com 19,96% dos votos fica ainda mais perto da AD, que teve 22,43%. Com 10,93% dos votos, a CDU piorou a sua votação face a 2022.

Estavam inscritos 133.400 eleitores, pelo que 67% foram às urnas e 33% não foram, preferindo a abstenção.