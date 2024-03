Beja elege três deputados dos três partidos mais votados

Com um total de 64,65% dos votantes, os 76.994 eleitores que votaram no distrito de Beja, no Alentejo, deram a maioria ao PS (31,70%), mas também 21,55% ao Chega, 16,74% à AD e 15,03% à CDU, mas apenas os três primeiros conseguiram eleger deputados.

Para a Assembleia da República são eleitos um deputado do PS, outro do Chega e outro da AD. Quem fica a perder é a CDU (coligação PCP-PEV), que além de ser relegado para quarto lugar naquele que já foi um dos seus bastiões, perdendo ainda um deputado, tal como o PS.

Estavam inscritos 119.102 eleitores em 75 freguesias, pelo que a taxa de abstenção foi de 35,35%. Neste distrito, além de BE e IL, que tiveram 3.393 votos e 1.708 votos respectivamente, a sexta 'força' mais representativa foi o voto em branco (1.170), sendo que nulos foram 934 boletins.