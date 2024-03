E vão três triunfos para João Silva/Luís Rodrigues

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) vai entrar para a derradeira prova especial do Rali do Marítimo/Município de Machico na liderança, situação que 'conquistou' ainda na noite de ontem, após a super-especial, e com uma vantagem de 6,5 segundos para João Silva/Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Se durante a manhã o piloto da equipa 'Lotes Team' vence as quatro provas especial de classificação (PEC), já durante a tarde a figura está a ser João Silva que conquistou as três especiais, faltando apenas a derradeira que tem lugar pelas 16h59, na segunda passagem pela Fonte de Santo António/Mvascncelos.

Na última classificativa, realizada há pouco João Silva voltou a ser mais rápido que o líder, ao realizar a segunda passagem pelo Porto da Cruz com um tempo de 5.04,1 minutos, conseguindo tirar 1,7 segundos em relação à primeira passagem. Contudo o piloto apenas conseguiu 'roubar' 0,9 segundos ao seu mais directo adversário Miguel Nunes, que fechou a PEC no segundo lugar (5.05,0 minutos).

Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia) voltou a ser terceiro nesta classsificativa com o tempo de 5.21,4, pelo que continua no terceiro lugar do pódio em termos de classificação geral, e com uma desvantagem de 1.55,2 minutos para o líder.

Eis o top-10 após a oitava PEC: