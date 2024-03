Três vítimas de queda no Funchal

Três pessoas foram hoje vítimas de queda no Funchal.

Por volta da hora do almoço, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a socorrer um homem de 60 anos que caiu na Rua do Ribeirinho, e que sofreu um corte no sobrolho.

A mesma corporação de bombeiros foi também acudir uma mulher de 81 anos que caiu na Rua Tenente Coronel Sarmento, sofrendo um corte na face, e outro homem de 83 anos que caiu na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro que apresentava um corte no couro cabeludo.

Foram todos transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.