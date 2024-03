Chega Madeira entusiasmado com resultados

Começou de forma tímida, mas a pouco e pouco o tom de festa na sede de candidatura do Chega-Madeira, no largo do Chafariz, tem subido de tom.

Numa altura em que faltam apurar sete freguesias a nível regional, os militantes do partido vão festejando vários segundos lugares conquistados, como foram os casos do concelhos da Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e São Vicente.

“Ainda vamos eleger um segundo deputado”, disse um dos militantes presentes.

Ao nível nacional, os deputados eleitos pelo partido de extrema-direita também vão sendo bastante festejados.