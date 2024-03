Ventura alega que querem anular votos no Chega para "desvirtuar o resultado" das legislativas

O presidente do Chega, André Ventura, alegou ontem estar em curso uma tentativa para "desvirtuar o resultado" das eleições legislativas de 10 de março, que passa por "anular os votos" do seu partido.

"Está em curso uma tentativa de desvirtuar o resultado destas eleições em Portugal, e nós temos de estar muito atentos a isso", afirmou no seu discurso no final de um jantar/comício na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

André Ventura disse ter relatos por parte das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo de que existem boletins de voto que "não chegaram" ou "parece que só chegam a alguns e não chegam aos outros".

"Pelos consulados, dominados pelo PS e o PSD pelo mundo fora, ouvimos chegar notícias de tentativas verdadeiras de boicote ao voto", disse, falando também em "vídeos que circulam permanentemente de pessoas a dizer que vão anular os votos do Chega e que vão condicionar os votos do Chega".