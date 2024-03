BE saúda dados positivos que indicam maior participação

O diretor de campanha do BE Adriano Campos saudou hoje os dados que indicam uma maior participação nestas eleições, dizendo aguardar com serenidade por aquilo que possa "ser uma noite boa e com esperança à esquerda".

No "quartel general" do BE para esta noite eleitoral, o Fórum Lisboa, o dirigente bloquista Adriano Campos reagiu às primeiras projeções das televisões que dão a abstenção entre 32% e os 46,5%.

"É sempre positivo quando temos mais pessoas a votar e a responder ao apelo destas eleições", começou por referir, destacando que os dados indicam que há "mais pessoas a votar em praticamente em todos o país".

Com estas projeções, o BE, segundo Adriano Campos, "só pode saudar esses dados que indicam um maior participação".

De acordo com o bloquista é "bastante cedo para fazer qualquer análise", aguardando com serenidade por aquilo que "possa ser uma noite boa e com esperança à esquerda".

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira e encerraram às 19:00. Nos Açores, fecham uma hora mais tarde (20:00 em Portugal continental)

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), estavam inscritos para votar 10.819.122 eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa.

Concorreram a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção de 32% a 38%, a SIC com 35,5% a 40,5% e a CNN entre os 40,5% e os 46,5%.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI), até às 16:00 votaram 51,96% dos eleitores, uma percentagem superior à das últimas legislativas, realizadas em 30 de janeiro de 2022, quando a afluência média às urnas à mesma hora se estimava em 45,66%.

