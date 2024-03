BE defende aumento das pensões e acusa PSD/CDS do "maior assalto ao pensionistas"

A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira à Assembleia da República realizou esta quarta-feira, 6 de Março, uma acção de campanha eleitoral em São Roque, onde abordou a questão "das baixas pensões e recordou o assalto às pensões feito pela coligação PSD-CDS".

"Portugal continua a ter pensões muito baixas, resultantes de salários baixos e de carreiras contributivas débeis, o que se reflecte numa elevada taxa de pobreza entre os idosos", começou por dizer a cabeça-de-lista da candidatura, Dina Letra.

O Bloco de Esquerda defende que "é preciso combater o esquecimento e a pobreza a que muitos idosos estão votados e para isso é necessário acabar com muitas injustiças", propondo: "alterar as regras de actualização das pensões, integrando no cálculo os valores do crescimento e da inflação, para que nqaenhum pensionista perca poder de compra; aumentar o valor mínimo das pensões, para que quem tem 20 ou mais anos de descontos tenha uma pensão acima do limiar da pobreza; garantir a reforma antecipada para pessoas com 15 ou mais anos de descontos, com incapacidade igual ou superior a 60%; eliminação do factor de sustentabilidade que não! tem qualquer sentido quando o impacto da esperança média de vida já está incorporado no cálculo da pensão; recálculo das pensões de quem tem mais de 40 anos de descontos e de quem tem profissões de desgaste rápido, eliminando cortes injustos; alargamento do acesso ao complemento solidário para idosos, eliminando, entre outros, a contabilização dos rendimentos dos filhos para acesso a esta prestação".

Dina Letra afirma que "foi com um governo de coligação entre o PSD-CDS, com Passos Coelho e Paulo Portas, que se deu o maior assalto ao pensionistas".

"As pensões e a Segurança Social são um negócio apetecível para a direita, e tanto a IL como o CH, querem apenas entregar o pote aos seus amigos e financiadores do partido, quer da banca quer das seguradoras", disse.