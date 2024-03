Madeira Digital Health and Wellbeing inscreveu 1.097 pessoas na plataforma Smart4Health

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil faz um balanço positivo do projecto Madeira Digital Health and Wellbeing, dinamizado na Região Autónoma da Madeira desde Maio de 2021. O Governo Regional destaca que a iniciativa "representa uma forte aposta no futuro, no desenvolvimento e modernização dos procedimentos realizados na Madeira e tem permitido alcançar resultados muito positivos, afirmando a Região como uma smart destination, com soluções inovadoras na área da saúde digital e bem-estar".

Em nota emitida, a secretaria revela que, entre 24 de Maio de 2021 e Janeiro de 2024, o Madeira Digital Health and Wellbeing permitiu atingir 1097 inscritos na plataforma Smart4Health; 101 inscritos na plataforma SmartBear; 2878 treinos efectuados no equipamento MedX e um total de 8293 visitantes. Adicionalmente, permitiu assegurar 233 sessões de fisioterapia aos 20 participantes do projecto SmartBear que apresentaram distúrbio de equilíbrio e que reuniram os critérios para beneficiarem das sessões de fisioterapia do projecto Holobalance.

O projecto SmartBear "tem demonstrado excelentes progressos nas atividades desenvolvidas na Região", acrescenta o executivo madeirense, dando conta de que face aos resultados alcançados, o projeto na Região recebeu o desafio da União Europeia de recrutar 400 participantes adicionais, totalizando 500 participantes.

"Após este repto, o projecto já conseguiu captar mais 200 participantes e, em breve, verá este número duplicado", pode ler-se na nota.

São critérios de participação no projeto SmartBear, ter idade igual ou superior a 65 anos e algumas doenças prevalentes, tais como, doenças cardiovasculares, perda auditiva, alterações cognitivas, ansiedade, distúrbios do equilíbrio e dor lombar. As inscrições podem ser efectuadas no stand posicionado na Praça do Povo, no Funchal.

O Madeira Digital Health and Wellbeing engloba quatro projectos europeus e envolve diversos parceiros, entre os quais a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura e o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA).

Na Madeira, os projectos são coordenados por Andreia Pimenta.