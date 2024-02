Projecto '+ Hospital na Comunidade RAM' é finalista nos Top Health Awards

O Projecto '+ Hospital na Comunidade RAM', uma iniciativa do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) é um dos quatro finalistas dos Top Health Awards 2023/2024, na categoria 'Integração de cuidados de Saúde'.

Nesta fase final de avaliação, os responsáveis pelas candidaturas ficaram incumbidos de realizar uma apresentação breve, que no caso do projeto da Madeira ficou a cargo de Nuno Guimarães Rosa, nefrologista e adjunto do director clínico do SESARAM. Essa apresentação decorreu no dia 20 de Fevereiro.

Implementado em Julho de 2022, o Projeto '+ Hospital na Comunidade RAM' tem por objectivo adicionar valor aos cuidados de saúde integrados prestados à população, numa lógica de proximidade e de articulação entre cuidados hospitalares e cuidados primários. Atualmente, o projeto está a ser desenvolvido em seis centros de saúde da Região, em estreita articulação com o ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) e com a Direção de Enfermagem. Neste momento, com quatro especialidades - cirurgia geral, imunoalergologia, nefrologia e ortopedia, através dos médicos Carmo Caldeira, Rita Câmara, Gil Silva e França Gomes, respetivamente. Neste âmbito, foram realizadas, até ao final do ano passado, 475 consultas e 36 pequenas cirurgias, envolvendo 339 utentes.

Esta é a primeira edição dos Top Health Awards, uma iniciativa promovida pela Associação TOP Health, com a missão de impulsionar o talento em saúde, reconhecendo e premiando “projetos e talentos que contribuam para criar mais valor e resultados em saúde, de forma inovadora, colaborativa, com enfoque na excelência e nos resultados e centrados nos doentes e nas populações”.

A cerimónia de entrega de prémios está agendada para o dia 21 de Março.