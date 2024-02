Athletic Bilbau volta a vencer Atlético de Madrid e está na final da Taça do Rei

O Athletic Bilbau apurou-se hoje para a final da Taça do Rei de futebol, ao vencer o Atlético de Madrid, por 3-0, na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei de futebol.

A equipa basca trazia uma vantagem de um golo do jogo da primeira mão no Metropolitano, disputado em 07 de fevereiro, mas cedo ampliou essa vantagem no San Mamés, aos 13 minutos, quando a sociedade Williams, Inaki e Nico começou a fazer estragos na defesa 'colchonera', com o primeiro a inaugurar o marcador, após assistência do irmão.

Com uma vantagem de dois golos, o Athletic esteve sempre confortável no jogo, bem organizado na defesa e a sair em transições rápidas, quase sempre pelos Williams, que tornavam o segundo golo basco mais próximo do que o primeiro do Atlético.

Aos 42 minutos, foi a vez de Inaki retribuir a Nico a assistência do primeiro golo, com um cruzamento para a área que o seu irmão transformou no segundo golo com um pontapé de primeira, sem deixar cair a bola na relva, indefensável para Jan Oblak.

O Atlético de Madrid já entrou para a segunda parte conformado com o destino da eliminatória e ainda sofreu um terceiro golo, pelo ponta de lança Gorka Guruzeta, aos 61 minutos.

A equipa basca garantiu assim a qualificação para a final da Taça do Rei, na qual irá defrontar o Maiorca, que eliminou a Real Sociedad nas meias-finais.