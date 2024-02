Apresentação pública do 'Tema de Vida/Actividade Integradora' dos Cursos EFA

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco realizou ontem, à tarde, a apresentação pública do 'Tema de Vida/Actividade Integrada' dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA).

Nestes cursos, as metodologias de formação desenvolvem-se numa lógica de Actividades Integradoras, que convocam competências e saberes de múltiplas dimensões. Este modelo de acção implica uma atitude activa dos formandos, que são instigados a investigar, a reflectir e a analisar, desenvolvendo aprendizagens que sejam significativas para si, no seu quadro de referências pessoais e sociais.

Deste modo, o estabelecimento escolar decidiu-se, este ano, pela apresentação conjunta de todas as turmas EFA, do ensino básico e do ensino secundário, num “espetáculo” a que deu o nome de 'Anos 70: toda a década'.

A ideia foi apresentar os principais acontecimentos que marcaram esses anos do século XX, com especial enfâse nas mudanças sociais, políticas, económicas e culturais que ocorreram em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo. Desta forma, o destaque especial centrou-se nos acontecimentos que a 25 de abril de 1974 devolveram a democracia aos portugueses e trouxeram a autonomia aos madeirenses, mas também para a moda e a música desses anos.

A assistência, composta pelos formandos, formadores, mas também por familiares dos discentes, ex-alunos e ex-professores e outros convidados, mostrou-se atenta e participativa, especialmente nos momentos musicais que acompanharam esta apresentação.

No final, o Coordenador dos Cursos EFA, professor José Mascarenhas, agradeceu o empenho de todos os formandos e formadores na concretização desta apresentação e o Presidente do Conselho Executivo, professor Ricardo Barcelos, destacou o meritório esforço que muitos adultos fazem ao conjugar a vida profissional e familiar com a escola, tendo como objectivo a melhoria das suas competências.