Bom dia. Entre as principais notícias em destaque nas primeiras páginas dos jornais nacionais, destaque +precisamente para este título, que revela problemas a montante e a jusante em termos de saúde dos portugueses.

No Correio da Manhã:

- "Crime no Hospital de Almada. Tortura para sacar códigos de cartões"

- "Auxiliar ganhava confiança das vítimas e depois roubava-as"

- "João Neves já treina hoje e quer jogar amanhã. Emoção e dor no último adeus à mãe de estrela do Benfica"

- "'Pretoriano'. Juíza que tramou diretor portista fica com processo"

- "Sem castigo. Papa perdoa Paulinho"

- "FC Porto-Arsenal. 'É preciso um FC Porto agressivo' [Sérgio Conceição]"

- "Entrevista à CMTV. Luís Montenegro mantém tabu e promete reduzir portagens"

- "Audiências. Debate perdeu meio milhão face ao duelo entre Costa e Rio"

- "Atendimento. Provedora exige serviços públicos mais próximos"

- "Em Espanha. Padre e namorado traficam Viagra"

- "Protestos no capitólio. Comandantes 'puxam orelhas' aos polícias"

No Público:

- "Só 10% dos europeus acreditam numa vitória da Ucrânia sobre a Rússia"

- "Financiamento vem dos Emirados. Universidade de Coimbra vai digitalizar 30 mil livros antigos da Biblioteca Joanina"

- "Santa Casa de Lisboa. Auditoria fala de ilícitos mas falta apurar circuito de dinheiro"

- "Empresas. Diretores de áreas tecnológicas da Farfetch batem com a porta após exigência de mais cortes"

- "Investigação. Após dez anos sem fumar ainda há cicatrizes imunitárias"

- "Pedidos de asilo. Requerentes queixam-se de terem de dormir à porta da AIMA"

- "Dados do INE. Um em cada dez trabalhadores está em risco de pobreza"

- "Reportagem. Neste centro de saúde aposentaram-se todos os médicos. E foi preciso inovar"

- "PS viabiliza governo da AD. Falta saber se assegura estabilidade política"

No Jornal de Notícias:

- "Nem os preços travam venda de medicamentos para tratar obesidade"

- "Polícias arriscam processo disciplinar"

- "MP mantém ideia de que Galamba foi cérebro da corrupção"

- "Entrevista. BE defende que só votos à esquerda trazem novas soluções"

- "Algarve. Seca pode levar região ao estado de emergência"

- "Porto. Associação tirou do vício centenas de pessoas"

- "FC Porto. Sérgio reconhece poder do Arsenal mas antídoto está no forte 'ADN da equipa'"

- "Marés Vivas. Ben Harper reencontra legião de fãs em Portugal"

No Diário de Notícias:

- "'Sensação de sequestro' e ameaças na manifestação de polícias no Capitólio"

- "Londres. A última jogada para Assange se salvar da justiça norte-americana"

- "Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Ética. 'Não pode haver progresso científico sem reflexão ética'"

- "Onde estava há 50 anos? Gilda Ribeiro dos Santos, professora reformada"

- "Tiago Oliveira, novo líder da CGTP. Combativo, determinado e conciliador: o 'rapaz fácil de gostar' que chega ao topo do sindicalismo"

- "Entrevista DN/TSF. André Ventura diz não fazer questão de ir para o Governo"

- "Inquérito. Risco de pobreza agrava-se com desemprego e baixa escolaridade"

- "Liga dos Campeões. FC Porto joga contra a história com recurso à psicologia invertida"

No Negócios:

- "Excedente comercial atinge máximo histórico"

- "Dívida coberta é nova moda no financiamento da banca"

- "Legislativas. Debate era decisivo, mas não decidiu quase nada. Impacto do confronto entre Pedro Nuno e Montenegro nas urnas é inexistente, defendem politólogos"

- "Investimento. Imobiliário afasta crise no segmento comercial"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Afonso, CEO Vinci Energies Portugal. 'A inteligência artificial é um tema cognitivo'"

- "Navigator prevê 100 milhões de incentivos para projetos do PRR"

No O Jornal Económico:

- "Atendimento presencial no Estado ficou 'fortemente afetado' pela pandemia"

- "Partidos defendem reforço da Direção-Geral de Energia para acelerar licenciamentos"

- "Topo da agenda: gigante dos semicondutores Nvidia apresenta resultados de 2023 e Fed liberta minutas da reunião de janeiro"

- "'Eleições de março poderão influenciar as decisões dos investidores' do setor. Pedro Teixeira Santos, sócio-gerente da Modern"

- "Sonae MC forma 600 trabalhadores em programação"

- "Lucros da Navigator caíram quase 30% no ano passado"

No Record:

- "Sporting. 'Ganhar é a nossa opção', Hjulmand encantado com o futebol dos leões"

- "Benfica. João Neves quer jogar"

- "FC Porto-Arsenal. 'Aqui não', Sérgio rejeita que empate seja bom resultado"

- "Operação Pretoriano. Conheça as mensagens comprometedoras dos Super Dragões na AG"

- "Andebol: Fuchse-Sporting (31-32). Vitória histórica sobre campeão da Liga Europa"

No A Bola:

- "Lote especial. Há quase meio século que não se marcava tanto na Liga portuguesa"

- "FC Porto-Arsenal. Ingleses mostram respeito pelo dragão"

- "'Espero o jogo mais difícil da época', Sérgio Conceição"

- "Andebol: Sporting consegue dos maiores feitos de sempre"

- "Benfica. Unidos em torno de João Neves na hora mais difícil"

- "Seleção. Diogo Jota com euro em risco"

- "Óbito. Andreas Brehme 1960-2024"

E no O Jogo:

- "FC Porto-Arsenal. O Jubileu de Pepe. Capitão passa a ser o jogador de campo mais velho a atuar na fase a eliminar da Champions"

- "Conceição. 'Espero um público apaixonado no apoio à equipa'"

- "Pinto da Costa espantado com Varandas. Presidente portista lamenta silêncio do líder dos leões no caso Boaventura"

- "Sporting. Adán à beira da renovação automática. Só falta somar quatro jogos para ficar mais uma temporada em Alvalade"

- "Paulinho 'amnistiado pelo Papa em castigo cumprido'"

- "Benfica. Artur crê no fim do jejum europeu. Ex-guarda-redes esteve em duas finais da Liga Europa e na última vitória em França"

- "Braga. Regresso de Bruma dá força na 'missão Baku'"

- "V. Guimarães. André Silva é desejo caro para o São Paulo"

- "Inter 1-0 At. Madrid. Arnautovic dá vantagem aos italianos"