Justiça dá seis horas ao Rio de Janeiro para resolver irregularidades no Sambódromo

Um tribunal deu hoje à cidade brasileira do Rio de Janeiro seis horas para resolver irregularidades do Sambódromo, como falta de luzes de emergência e de sinalização de saída, a um dia do início do Carnaval.

De acordo com a Agência Brasil, a 1.ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca do Rio de Janeiro determinou às autoridades competentes que demonstrem, em seis horas, que foram resolvidos uma série de problemas no sambódromo.

"Ausência de luzes de emergência e de sinalização luminosa indicando rotas de fuga, falta de iluminação nas áreas de circulação ao público" (...), falta de sinalização das saídas e equipamentos de emergência, inexistência de espaço destinado ao eventual acautelamento de armas de fogo e brancas", estão entre os problemas indicados pela justiça.

O Carnaval, apesar de já ter começado há algumas semanas com centenas de blocos espalhados um pouco por todo o país, arranca oficialmente do sábado e termina na terça-feira.

A cidade do Rio de Janeiro terá pelo menos 453 desfiles de blocos de rua, além dos mundialmente conhecidos desfiles das escolas de samba no Sambódromo.