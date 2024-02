Para o treinador da equipa madeirense, Tiago Quaresma, é importante a conquista dos três pontos até pelo facto do campeonato caminhar para o seu final.

“Caminhamos agora para a parte final do campeonato e os pontos ficam agora mais caros. Faltam oito jogos, são oito finais. É isso que temos transmitido para os nossos jogadores. O Limianos é um adversário que está também na luta pelos lugares de cima. É uma equipa com qualidade, que está num bom momento, que gosta de assumir o jogo, que gosta de jogar um futebol de qualidade. Sabemos, por isso, que vamos enfrentar um adversário com qualidade. Jogando em nossa casa, é importantíssimo conquistarmos os três pontos sabendo que do outro lado estará um adversário que terá a mesma vontade que nós.”

À partida para a 19.ª jornada, a Camacha é líder com 33 pontos. O Limianos é quarto com 28.