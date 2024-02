Passagem da ‘Karlotta’ gerou 20 registos de aviso meteorológico em 10 localidades

A chuva e o vento fortes que esta quinta-feira assolaram a Madeira produziram valores 20 registos - 13 para a precipitação (em 8 localidades/estações meteorológicas), 7 para o vento - enquadrados com os critérios de emissão de avisos meteorológicos.

Foi no Areeiro onde mais choveu – atingiu valor de aviso vermelho - e também onde o vento soprou com mais intensidade – atingiu velocidade de aviso laranja.

Num dia dominado pelos avisos amarelo e laranja para a precipitação, que se previa forte e persistente, e amarelo para o vento, com rajadas até 80 km/h junto da orla costeira, e até 110 km/h nas regiões montanhosas, podemos concluir que os ‘alertas’ emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) foram justificados.

No que à precipitação diz respeito, foram apurados 13 registos para situações meteorológicas de diferentes riscos (amarelo, laranja e vermelho) nos dois critérios nos dois critérios definidos pelo IPMA, ou seja, para intervalos de 1 e de 6 horas.

Tendo por base da avaliação a rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na ilha da Madeira, 1 em Porto Santo), concluiu-se que ontem, a partir do final da manhã e até perto do final da noite, a chuva foi particularmente intensa e persistente nas serras do Funchal. Destaque para o Chão do Areeiro, que dos mais de 175 litros por metro quadrado (mm) de precipitação acumulada ao longo de todo o dia, mais de metade ocorreu a partir do meio da tarde, tendo o valor extremo em 6 horas (entre as 15:10 e as 21:10) atingido quantidade de 107,4 mm. Quase o dobro do valor a partir do qual encaixa no critério de aviso vermelho (> 60 mm/6h), fasquia ultrapassada em menos de 3 horas (68,7 mm) no período de precipitação mais intensa – a partir do final da tarde.

Nesta estação localizada a 1.590 metros de altitude, os valores extremos em períodos curtos foram também muito significativos: 8,7 mm/10 min; 21,3 mm/30 min (corresponde a aviso laranja/1h).

O outro valor de precipitação ‘no vermelho’ (81,2 mm/6h) foi registado um pouco abaixo, na estação do Pico Alto (1.118 metros de altitude).

A chuva atingiu ainda níveis de aviso laranja no Pico do Areeiro (56,8 mm/6h) e em São Vicente (41,3 mm/6h), mas também no Chão do Areeiro para o intervalo mais curto (33,6 mm/1h).

Em quantidades de aviso amarelo, destaque para o Funchal/Observatório, com duplo registo (34,8 mm/6h e 14,2 mm/1h) para esta situação de risco menos gravosas.

Precipitação que chegou também a ser significativa em intervalo curto noutras seis estações localizadas nos três sectores geográficos da ilha da Madeira (costa Sul, costa Norte e regiões montanhosas): Pico Alto (19,4 mm/1h), Pico do Areeiro (17,7 mm/1h), Cancela/SRPC (13,3 mm/1h), Santa Cruz/Aeroporto (13,1 mm/1h), São Vicente (11,1 mm/1h) e Santo da Serra (10,0 mm/1h).

Rajada de 95,8 km/h ‘varreu’ pista do aeroporto

Em relação à ventania, mais de metade das 13 estações meteorológicas dotadas de anemómetro (instrumento que mede a velocidade do vento) registaram rajadas enquadradas nos critérios de aviso amarelo e mesmo laranja.

O vento chegou a soprar no ‘laranja’ no Chão do Areeiro, com a rajada máxima registada a atingir os 114,8 km/h, e em Santa Cruz/Aeroporto e na Ponta do Pargo, ambas com rajadas até 95,8 km/h.

No ‘amarelo’ esteve o vento que passou pelo Pico Alto (93,2 km/h), pela Ponta de São Jorge (76,7 km/h), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (75,2 km/h), e pela Cancela/SRPC (70,6 km/h).

Eis o rescaldo, no que à precipitação e vento com valores mais significativos diz respeito, apurados esta quinta-feira, dia 8 de Fevereiro, consequência da passagem pelo Arquipélago da Madeira da depressão Karlotta.