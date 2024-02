Dois mortos e dezenas de feridos em confrontos no norte da Índia

Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no norte da Índia durante confrontos após a destruição de uma escola corânica e de um local de oração islâmica, anunciaram hoje as autoridades locais.

Os confrontos ocorreram na quinta-feira, no distrito de Haldwani, em Uttarakhand, após a destruição destes dois edifícios que o município afirma terem sido construídos sem autorização.

"A polícia recebeu ordens para disparar contra os manifestantes que avistassem", disse à imprensa o responsável pela autoridade local, Vandana Singh, que apresentou o balanço.

Acrescentou ainda que há agentes da polícia entre os feridos, que foram levados para vários hospitais, especificando que há veículos incendiados.

As autoridades declararam o recolher obrigatório, fecharam escolas, cortaram o serviço de internet e proibiram reuniões.

Estes tumultos ocorrem num contexto de crescentes tensões religiosas desde que o primeiro-ministro nacionalista hindu, Narendra Modi, chegou ao poder em 2014.

Em janeiro, Modi inaugurou um templo em Ayodhya, no norte do país, construído no terreno onde durante séculos existiu uma mesquita, demolida por fanáticos hindus em 1992.